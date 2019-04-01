أوكرانيا – أفادت المنظمة الأهلية الأوكرانية “أوبورا” بأن رئيس البلاد الحالي بيترو بوروشينكو فاز في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مركز الاقتراع الموجود في القارة القطبية الجنوبية.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها في فيسبوك أن نتائج فرز أصوات العاملين في محطة “الأكاديمي فيرنادسكي” القطبية الجنوبية الأوكرانية أظهرت حصول بوروشينكو على 19 صوتا مقابل 5 أصوات لصالح فلاديمير زيلينسكي المرشح الأوفر حظا على النطاق الوطني.

وحصل بعض المرشحين الآخرين من أصل الـ39 مرشحا على عدد أقل من الأصوات، فيما لم يذهب أي صوت لصالح يوليا تيموشينكو التي تحتل المرتبة الثالثة بعد فرز حوالي ثلث الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي شهدتها أوكرانيا أمس الأحد.

ويتصدر بوروشينكو نتائج الانتخابات في الخارج بـ 36,55% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية بعد فرز 73,26% من الأصوات في الخارج.

المصدر: نوفوستي