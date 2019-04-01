ليبيا – اجتمع أمس الاحد وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر برؤساء ومدراء شركات الخدمات العامة للنظافة بالمناطق وذلك بحضور متابع شركات الخدمات العامة بالمناطق ومستشار متابع الشركات ومدير مكتب الوزير.

الإجتماع عقد وفقاً لوزارة الحكم المحلي في إطار اهتمام الوزارة وإحساسها بحجم مشكلة تفاقم ظاهرة تكدس النفايات في أغلب المدن وما ينتج عنها من إشكاليات للتصرف فيها طبقاً لمبادئ حفظ الصحة العامة و سلامة البيئة و وضع آلية مجدية تؤمن التخلص من النفايات بشكل يومي و معتاد وخلق بيئة نظيفة تخدم مصالح المجتمع لكافة المناطق.

وتضمن الاجتماع مناقشة المختنقات والمشاكل التي تواجه الشركات من حيث قلة المخصصات ونقص العمالة ومشاكل غلاء قطع الغيار للآليات ومعدات التشغيل وما إلى ذلك من مشاكل تخص الشركات عامة وآلية حلحلة هذه المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها.