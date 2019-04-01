روسيا – كشف تقرير دولي، عن أن روسيا تقدمت على الولايات المتحدة خلال العام الماضي بإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر مستهلكي الغاز في العالم.

وأظهرت البيانات، أن إمدادات روسيا من الغاز المسال إلى أوروبا خلال 2018 بلغت 4.4 مليون طن، مقابل 2.7 مليون طن تم توريدها إلى الأسواق الأوروبية من الولايات المتحدة.

كذلك أشارت البيانات، إلى أن إجمالي صادرات الغاز المسال من روسيا اقترب من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من هذه المادة، حيث بلغت صادرات روسيا خلال العام الماضي 18.4 مليون طن، فيما باعت الولايات المتحدة 20.7 مليون طن.

وأرجع التقرير نمو صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي إلى إطلاق محطة “يامال للغاز المسال”، وهو المشروع الأول من نوعه في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، وتقوم عليه شركة “نوفاتيك” الروسية لإنتاج الغاز.

وتقع المحطة في شبه جزيرة يامال على بعد نحو 2500 كيلومتر عن موسكو في منطقة مهمة لإنتاج النفط والغاز الروسي على الرغم من ظروفها المناخية القاسية.

وتعمل “نوفاتيك” في الوقت الراهن على تطوير مشروع عملاق في أقصى الشمال يسمى “آركتيك-2” في بحر كارا.

وبالإضافة للغاز الطبيعي المسال، تقوم روسيا بتوريد الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى أوروبا وتركيا، وبناء أنابيب جديدة لضخ الغاز وهي “السيل الشمالي-2″ إلى ألمانيا، و”السيل التركي” إلى تركيا، و”قوة سيبيريا” إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

‫المصدر: “تاس”