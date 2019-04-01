سولشاير يعتبر أن بوغبا “جزء” من مستقبل يونايتد

سولشاير يعتبر أن بوغبا “جزء” من مستقبل يونايتد

انجلترا – اعتبر النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن بول بوغبا “يشكل جزءا” من مستقبل “الشياطين الحمر”، في رد على الشائعات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

وفتح مدرب “الملكي” زين الدين زيدان الباب أمام هذا الاحتمال لاسيما أنه يريد بناء فريق جديد بعد عودته للإشراف على ريال بقوله “أحب اللاعب كثيرا. هذا أمر ليس جديدا. أعرفه شخصيا، ولهذا السبب أتكلم عنه بشكل طبيعي… إنه بالفعل لاعب مختلف. يقدم ما يستطيع لاعبون قليلون تقديمه على أرض الملعب وقدرته كبيرة”.

ورد بوغبا خلال فترة مباريات فرنسا الدولية بالقول إن اللعب لريال مدريد حلم كل لاعب، مشيرا إلى أنه سعيد في مانشستر يونايتد في الوقت الحالي مع وجود مدرب جديد.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عشية مواجهة فريقه لولفرهامبتون في الدوري المحلي: “لا أحب الكلام عن الأندية الأخرى. إنه أحد تحديات فترة التوقف الدولية لأن اللاعبين متاحون دائما والأجواء مختلفة”.

وتابع: “بوغبا شخص لطيف ومهذب وقد رد على سؤال عام. بطبيعة الحال، زيدان هو أيقونة في فرنسا وكان لاعبا رائعا، وبالتالي قام بول بالرد على السؤال بطريقة مهذبة. لكنه سعيد هنا، سيلعب دورا كبيرا، كبيرا جدا هنا”.

وأضاف المدرب النرويجي الذي تم تثبيته في منصبه لثلاث سنوات بعد أن عين مدربا مؤقتا للفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو: “لطالما أكدت دائما أني أريد بناء فريق حوله (بوغبا)، وهذا الأمر لم يتغير إطلاقا”.

المصدر: أ ف ب