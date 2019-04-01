ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إن قادة العرب وكبار ضيوف القمة العربية التي عقدت أمس في تونس قدموا دعماً لا مشروط للاتفاق السياسي المبرم في أبوظبي مطلع شهر مارس المنصرم بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

سيالة أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أن الإتفاق على دعم ما جاء في لقاء السراج والمشير حفتر تم بحضور دبلوماسيين أميركيين وقائد قيادة القوات الأميركية في أفريقيا أفريكوم توماس والدهاوسر، معتبراً ذلك مؤشراً على إعطاء ضوء أخضر أميركي واضح لحسم الأزمة الليبية التي استفحلت منذ 8 أعوام مما تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وفي خسائر مادية بالجملة في كل أنحاء ليبيا وإضعاف الدولة المركزية والنيل من الوحدة الوطنية في البلاد شعبا وتراباً، على حد قوله.

وطالب سيالة الدول العظمى بالحزم أكثر في تنفيذ خارطة طريق الأمم المتحدة والاتفاقات السياسية التي تسعى لتكريس اتفاق الصخيرات وبالخروج من مرحلة اللامبالاة والتسويف.

ومن جهة أخرى،كشف وزير الخارجية أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيزور ليبيا بعد غد الأربعاء دعماً للمسار السياسي وللجهود الأممية فيها في أعقاب جولة سوف تقوده من تونس إلى مصر والأردن ليتابع بالخصوص مستجدات ملفات ملايين اللاجئين السوريين والفلسطينيين وتدخلات الهيئات الإغاثية والإنسانية والتنموية الأممية والدولية.