ليبيا – إلتقى وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر أمس الأحد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان برونجير بويل بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غسان كريم.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق نشاطات صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تخص القوافل الطبية والصحة الإنجابية (Reprodactive Health) ودعمها في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والعوائق التي واجهتها المنظمة خلال العام الماضي وإيجاد الحلول لها.

وأتفق المجتمعون على مشروع تعزيز التمريض والقبالة في ليبيا بالإضافة إلى إستمرار التعاون وزيادة التنسيق في مشاريعهم القادمة لعامي “2019 -2020”.