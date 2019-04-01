بغداد – استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلديهما وسبل زيادة التعاون الاقتصادي.

وأكد عبد المهدي خلال اللقاء أن “العراق يستعيد دوره الكبير في محيطه العربي والإقليمي كمركز ثقل ويقيم علاقات تعاون وصداقة مع جميع دول الجوار على أساس المشتركات وتجاوز الخلافات وتبادل المنافع”، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن لبنان “بلد كبير بفعله ودائرة تأثيره في العالم العربي”، معبرا عن ترحيب بغداد برجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين للاستفادة من الفرص الكبيرة للعمل في العراق.

من جهته أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني بالعلاقات التي تربط العراق ولبنان، مشيرا إلى أن العراق “رمز كبير بوحدة شعبه وانتصاره على داعش وتجاوزه الصعاب”.

وأضاف بري: “نعول على أن يعزز العراق دوره المحوري في محيطه بما يساعد على تحقيق الاستقرار والتعاون بين دول المنطقة ويقوي الجبهة الداخلية للعراق ويعزز أمنه واستقراره”.

وأشار البيان إلى أنه خلال اللقاء تم استعراض تطورات الأوضاع في البلدين وجهودهما لتحقيق التنمية الاقتصادية وبحث فرص توسيع العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري.

المصدر: RT