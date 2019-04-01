الولايات المتحدة – أفادت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية الاثنين، بأن مشاكل فنية أثرت في عمل عدد من شركات الطيران الأمريكية اليوم، دون أن تحدد سبب هذا العطل.

وأضافت الإدارة، أنه تم تجاوز المشكلة، ودعت المسافرين للاتصال بشركات الطيران للتأكد من موعد إقلاع رحلاتهم.

وقبل ذلك ذكرت وكالة “رويترز”، أن 3 شركات طيران أمريكية رئيسية أعلنت اليوم عن تعطل أنظمة التشغيل على مستوى المنظومة، بسبب انقطاع الاتصال بالشبكة العامة، فيما قالت شركة “United Airlines” إنها عجزت عن إنهاء مراجعة أوراق المسافرين.

ووفقا لـ”رويترز” فإن العطل طال شركات “Delta” و”United Airlines” و”Southwest Airlines” للطيران، لكن وسائل إعلام أمريكية أوردت أن العطل طال 5 شركات طيران على الأقل.

وبالإضافة إلى شركات النقل الكبرى، هناك شركات أخرى تأثرت وهي “JetBlue” و”Alaska Airlines”.

من جهته نقل موقع “ABC7 News” عن الإدارة أن المشكلة الفنية حدثت في برنامج AeroData، الذي أثر على العمليات الرئيسية والإقليمية بدرجات متفاوتة.

المصدر: وكالات