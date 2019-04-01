فرنسا – أبلغ رجل السلطات المحلية بوجود قنبلة في محطة القطارات بمدينة رين غربي فرنسا، وذلك لكي تتوقف حركة القطارات ويتمكن هو من ركوب قطاره والسفر.

وقال موقع France Info إن الشرطة تلقت في حوالي الساعة 9 من صباح أمس بلاغا من شخص مجهول عن وجود جسم مشبوه في محطة رين للقطارات.

ووصلت فرق الشرطة والجيش إلى المكان، وطوّقت المحطة للبحث عن القنبلة المزعومة وكإجراء أمني، تم وقف الحركة على كل السكك الحديدية في المدينة لمدة ساعة ونصف، ولم تعثر على أي جسم مشبوه.

وبعد وقت قصير تمكنت الشرطة من العثور على الشخص الذي اتصل وقدم البلاغ المزيف، واتضح أنه كان يخشى أن يتأخر عن قطاره.

وتم اعتقاله، حيث قد يتعرض للسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.

المصدر: نوفوستي