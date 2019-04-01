ليبيا – إعتبر الناطق باسم رئاسة الأركان البحرية الليبية العميد أيوب قاسم أن قرار تعليق عمليات الإنقاذ هو نوع من الإشادة بأعمال حرس السواحل والبحرية الليبية في المتوسط، مؤكداً على أن البحرية الليبية والاتحاد الاوروبي لا تجمعهما رؤية موحدة وخاصة في الهجرة غير الشرعية.

العميد قاسم قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” الملف” الذي يذاع على قناة”ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن هناك دول تعارض وأخرى تؤيد قرار إيقاف عملية صوفيا، مشيراً إلى أن القرار بمثابة إعطاء فرصة لمتابعة ما تقوم به القوات البحرية والإنجازات التي تحققت خلال أكثر من 6 أشهر.

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية إنخفضت بنسبة 90% نتيجة مايقوم به حرس السواحل والبحرية الليبية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الإتحاد الأوروبي مع وجود اختلاف معه بمسألة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل معها إلا أنه يعترف بقيام حرس السواحل والبحرية الليبية بأعمال ضخمة وجبارة.

وتابع قائلاً :”في حال ترك البحر والجنوب مشرع يدخل المهاجر ويخرج كما شاء ستزداد ثقافة الهجرة غير الشرعية لدى الأنسان الإفريقي وسيتدفق على ليبيا الملايين في المستقبل إن استمر الحال وفي ظل الظروف الاستثنائية ليبيا ليس لديها إي حل من ناحية الحدود البرية لذلك الحل هو إغلاق البحر في وجه المهاجر غير الشرعي لنزع ثقافة أن ليبيا بلد مشرعة من الجنوب يدخل متى يشاء و يخرج منها لأوروبا متى يشاء ومحاربة هذه الثقافة التي تحاول زرعها المنظمات الدولية بحد ذاته صمام الأمان بالمستقبل”.

قاسم بيّن أن الأوروبيين استطاعوا الإقتناع بأن حرس السواحل مؤسسة ذات مصداقية يجب التعامل معها بطريقة إيجابية أما تعليق نشر سفن الإنقاذ التابعة لها هدفها فتح المجال لحرس السواحل والبحرية، متوقعاً أن يتم دعمهم بقطع بحرية في المستقبل.

يرى أن هناك مخطط ليس أوروبي فقط بل دولي ينفذه كل من ينهب أفريقيا ويغتصب الثروات من شركات ودول كبرى حيث تشترك بالمخطط عدة إطراف على رأسها بعض الدول الأوروبية النافذة خاصة التي لها باع استعماري طويل في أفريقيا كونها تريد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإفراغ أفريقيا من القوة التي تستطيع في المستقبل أن تثور عليها.

وأكد على أهمية إفشال المخطط وعدم جعل ليبيا بلد العبور و إغلاق البحر وبذلك سيشعر المهاجر غير الشرعي مع مرور الوقت أن الحلم الذي زرعته المنظمات الدولية والدعايات السوداء هو حلم فقط على حد قوله.

ولفت إلى وجود الكثير من المشاكل والعراقيل التي تواجه مسألة التعامل الأوروبي مع البحرية الليبية كونهم يحتاجون لمنظومة مؤسسية حقيقية مما دفع البحرية الليبية لمحاولة إثبات هذا الشيء للجانب الأوروبي بأنها تعتمد على أشخاص وطنيين وليس مليشيات أو مجموعات.