ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن الملتقيات والمؤتمرات المحلية التي يتم الدعوة لها ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية.

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك “الروسية أمس الأحد أن مجالس المصالحة والملتقيات المحلية متعددة لكنها لم تصل إلى نتائج فاعلة على الأرض حتى الآن.

وأضاف أن الغموض الذي يحيط بالملتقى الجامع الذي دعا له المبعوث الأممي غسان سلامة حتى الآن يجعل التوقعات حول نتائجه غير معلومة.

وفيما يتعلق بدعوة رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية يوليو المقبل ، أشار كرموس إلى أن الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزماته حتى يعمل على الحل في ليبيا وبأن المؤتمر سيكون مجرد لقاءات بين الشخصيات.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن الملتقى الوطني الجامع قد يحقق بعض البنود وأن المؤتمرات والملتقيات الأخرى تسعى لإتمام بعض الخطوات الأخرى خاصة أن الملتقى الوطني الجامع مدعوم من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن حيث سيتم العمل على تنفيذ مخرجاته ،على حد قوله.