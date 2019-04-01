إيطاليا – أكد ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس صعوبة لحاق هداف “السيدة العجوز”، البرتغالي كريستيانو رونالدو بمباراة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة اليوفي وكالياري في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي: “كريستيانو يعمل للعودة من الإصابة، نتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة أياكس، لكن هذا سيكون أمرا صعبا”.

وتابع أليغري: “من الممكن أن يلحق دوغلاس كوستا بمواجهة أياكس، وقد يكون سامي خضيرة موجودا في مواجهة ميلان السبت المقبل، بينما يعاني ماندزوكيتش من حمى ولم أحسم بعد موضوع مشاركته ضد كالياري غدا”.

وأردف المدرب الإيطالي:”سنقيم أيضا حالة باولو ديبالا اليوم، وإذا لم يكن جاهزا فسيبقى هنا (في تورينو)”.

وأصيب رونالدو في الأسبوع الماضي، في عضلات الفخذ، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد ضيفه الصربي (1-1)، ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وسيواجه نادي يوفنتوس، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، مضيفه أياكس أمستردام في العاشر من الشهر الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات