مقتل العشرات وجرح المئات بعاصفة هبّت على نيبال

مقتل العشرات وجرح المئات بعاصفة هبّت على نيبال

النيبال – لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 400 آخرون إثر عاصفة رعدية اجتاحت جنوبي نيبال الليلة الماضية.

وقال رئيس وزراء نيبال شارما أولي، إن التحضيرات مستمرة على قدم وساق لبدء عمليات الإنقاذ وإجلاء المتضرين.

ورجح مسؤول حكومي بمنطقة بارا التي اجتاحتها العاصفة ارتفاع عدد القتلى مع محاولة فرق الإنقاذ الوصول لعدد كبير من المتضررين.

وذكر المتحدث باسم الشرطة سانو رام باتاراي، أن السلطات أرسلت فرق إنقاذ للقرى المتضررة لكنها تواجه صعوبات في الوصول للضحايا.

وتقع بارا على بعد 62 كيلومترا جنوبي كاتمندو العاصمة، ومتاخمة لولاية بيهار الهندية.

المصدر: وكالات