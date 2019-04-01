مكاسب قوية في 7 بورصات عربية بالربع الأول 2019

مكاسب قوية في 7 بورصات عربية بالربع الأول 2019

أبوظبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في تداولات الربع الأول من العام الجاري، مستمدة الدعم من المكاسب القوية في أسواق النفط العالمية والنتائج السنوية القوية للشركات المدرجة.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات: كان هناك أداء جيد للأسواق العربية خلال الربع الأول بدعم رئيس من مكاسب النفط القوية.

ووفق حسابات “الأناضول”، صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 27 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط خلال الفترة ذاتها بنحو 32 بالمائة، وهي أكبر مكاسب فصلية للخامين منذ الربع الثاني 2009.

وأضاف مدني في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: أيضا كان هناك تحسن واضح لمعنويات المستثمرين، على إثر النتائج القوية لعام 2018 إضافة إلى التوزيعات النقدية الجيدة وهو ما حسن كثيراً من وضع الأسواق.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 13 بالمائة ليغلق عند 14737 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28 بالمائة إلى 684 نقطة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 2.7 بالمائة إلى 8819 نقطة، بمكاسب سوقية تجاوزت 60.8 مليار دولار.

وحلت بورصة البحرين في المركز الثالث مع صعود مؤشرها بنسبة 5.7 بالمائة إلى 1413 نقطة، بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك بنسبة 14.7 بالمائة مع صعود “الأهلي المتحد” بنسبة 30 بالمائة، فضلا عن صعود أسهم الاستثمار يقودها “جي إف إتش” بنسبة 4 بالمائة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.2 بالمائة إلى 2634 نقطة بدعم أساسي من أسهم العقار يقودها “إعمار العقارية”، إلى جانب صعود أسهم قيادية أخرى على رأسها “الإمارات دبي الوطني”.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 3.2 بالمائة ليغلق مؤشرها عند 5074 نقطة، مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك من بينها “أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” على وقع الاندماج المرتقب بين البنكين في مطلع مايو / ايار القادم ومن ثم الاستحواذ على “مصرف الهلال”.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت وسط حراك إيجابي على الأسهم القيادية، وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 4.03 بالمائة، فيما صعد المؤشر الأول بنسبة 13.6 بالمائة، وزاد المؤشر العام بنحو 10.42 بالمائة.

وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة، بمكاسب بلغت 1.06 بالمائة لتغلق عند 1914 نقطة مع صعود الأسهم القيادية في القطاع المالي.

ونزلت بورصة مسقط بنحو 7.9 بالمائة إلى 3983 نقطة مع انخفاض أسهم القطاع الخدمي والصناعي والمالي بنحو 13.6 بالمائة و7.1 بالمائة و4.2 بالمائة على التوالي.

الأناضول