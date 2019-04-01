ليبيا – قام وفد من الإدارة العامة للأمن المركزي طرابلس اليوم الإثنين بزيارة تفقدية لفرع الأمن المركزي اجدابيا.

يأتي ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للإدارة بعد الزيارة التى قام بها الوفد إلى الادارة العامة للأمن المركزي بمدينة بنغازي، مثمنين الدور الكبير الذي يقوم به مدير الادارة العقيد صلاح الخفيفي من مجهود كبير في تسيير الادارة والفروع والعمل على التنسيق فيما بينها.

يشار إلى أن زياة الوفد للمنطقة الشرقية تأاتي في اطار تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل العمل على بسط الأمن في مختلف المدن والمناطق الليبية.

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