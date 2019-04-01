بروكسل – أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي قد صبر كثيرا على بريطانيا في ما يتعلق بملف “بريكست”، مهددا بنفاد صبر الاتحاد.

وأضاف يونكر في حديث تلفزيوني: “تحلينا بكثير من الصبر مع أصدقائنا البريطانيين، لكن حتى الصبر ينفد. أودّ أن تتوصل بريطانيا خلال ساعات أو أيام إلى اتفاق حول المسار الواجب اتباعه”.

وقال: “نحن نعرف اليوم ما الذي يرفضه البرلمان البريطاني، لكننا لا نعرف ما الذي يوافق عليه”.

ومنح قادة الاتحاد الأوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مهلة انقضت قبل أيام، لتحصل على تأييد برلمانها للاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي أمهل ماي حتى الأسبوع الثاني من أبريل المقبل لتطرح استراتيجية جديدة.

وحتى الآن، صوّت مجلس العموم البريطاني للمرة الثالثة ضد اتفاق رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي على “بريكست”.

المصدر: وكالات