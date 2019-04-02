مصر – تحول طلاق النجمة سمية الخشاب من الفنان أحمد سعد الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المصرية.

وأثار أيضا ضجة كبيرة بالوسط الفني، الذي ظهر بتأييد عدد من النجمات والنجوم لقرار أحمد سعد من خلال عمل “إعجاب” على المنشور الذي أعلن به خبر انفصاله.

ومن أبرز هولاء الفنانين هو عمرو سعد شقيق أحمد، والذي كان معارضاً لهذه الزيجة من البداية بسبب فارق السن الكبير بينهما، حيث سبق أن نشرت الصحف المصرية أخباراً تزعم بأن الممثل المصري غير راض عن زواج شقيقة لأنه غير مقتنع بعلاقتهما ولأن سمية تكبره بأكثر من عشرة سنوات.

ومن النجمات اللواتي أبدين إعجابهن بإعلان سعد ، النجمة السورية أصالة والممثلة ريم مصطفى. كما أعلنت الراقصة جوهرة عن فرحتها بهذا الطلاق من خلال نشر مقطع فيديو معه وهما يرقصان غير مهتمة بإحتمالية الهجوم عليها بسبب تعليقها الصادم وانحيازها لأحمد، الذي وصفته بالصديق المقرب لها.

وكانت الخشاب أعلنت عن رفعها دعوى خلع للإنفصال بشكل رسمي عن سعد، مؤكدة أنه يغار من نجاحها.