روسيا – صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، الثلاثاء، فوق 69 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 2019، مدعومة باتفاقية خفض الإنتاج، وتراجع الإنتاج الروسي.

وحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم، تراجع إنتاج موسكو النفطي إلى 11.29 مليون برميل يوميا، الشهر الماضي، نزولا من 11.34 مليون برميل في فبراير/شباط السابق له.

ومطلع 2019، بدأت مجموعة “أوبك +”، التي تضم أعضاء “أوبك” ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، يستمر 6 شهور.

وبحلول الساعة (06:45 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.23 بالمائة إلى 69.18 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.24 بالمائة إلى 61.75 دولارا للبرميل.

وأسعار عقود برنت الآجلة المسجلة اليوم تعد الأعلى منذ 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2018.

الأناضول