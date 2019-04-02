ألمانيا – تولت ألمانيا، امس للمرة الأولى منذ 7 أعوام، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر واحد.

واستلم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، رئاسة مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وللمرة الأولى الشهر الماضي تولت فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي، بالتشارك مع ألمانيا في إدارة المجلس.

وتتشارك ألمانيا هذه المرة مع فرنسا، في رئاسة المجلس، باعتبار رئاستهما المتلاحقتين “رئاسة مزدوجة” لمدة شهرين.

وفي تصريح صحفي، مع لودريان، دعا وزير الخارجية الألماني في نيويورك إلى حماية النظام الدولي.

وأضاف “ألمانيا وفرنسا، مضطرتان لحماية النظام الدولي”.

يجدر بالذكر أن ألمانيا التي سبق لها وأن نالت 6 مرات العضوية المؤقتة في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، ترغب في الحصول على عضوية دائمة بالمجلس إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وآخر مرة ترأست ألمانيا مجلس الأمن الدولي، كان في عام 2012.

وكالات