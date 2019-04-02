مصر – أثار الفنان محمود العسيلي حالة من الجدل عندما أعلن خلال إستضافته بأحد البرامج التلفزيونية أنه انفصل عن زوجته الثانية، موضحا أنه لا يقبل أن يكون متزوج دون الشعور بالسعادة.

ولكن يبدو أن العسيلي قرر توجيه رسالة غير مباشرة لطليقته ولمنتقدي قرار انفصاله عنها، وأطلق تغريدة صريحة وتحمل الكثير من المعاني من خلال حسابه على “تويتر” قال فيها: “عمر ما كان البحث عن السعادة الشخصية نوع من الأنانية .. بالعكس الإنسان لما يكون سعيد بيعرف يخلي كل اللي حوليه مبسوطين”.

وأضاف: “اوعى تكون الشمعة التي تحترق من اجل الآخرين عشان هتحترق و هتدوب لحد ما هتترمي في اقرب سلة مهملات”.

يذكر أن العسيلي أعلن في وقت سابق أنه لا يؤمن بفكرة الحب غير المشروط، موضحًا أن العلاقة الزوجية لابد أن تكون قائمة على تبادل العطاء.