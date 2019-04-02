الولايات المتحدة – حذّرت دراسة جديدة من إعادة استخدام الزيت الذي سبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي. وينطبق ذلك على كل أنواع الزيوت بما فيها الأنواع التي تتحمّل الحرارة العالية.

وأظهرت تجارب الدراسة التي أجريت في جامعة إلينوي باستخدام عينات من سرطان الثدي أن زيت القلي المعاد استخدامه يعزز من تحوّل خلايا سرطان الثدي إلى أنواع شرسة ويزيد من انتشارها.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في “جورنال أوف كانسر بريفينشن ريسيرش” يساعد زيت القلي المعاد استخدامه على زيادة نمو سرطان الرئة، لكن تزايد نمو سرطان الثدي بسبب الزيت المعاد استخدامه يبلغ الضعف مقارنة بأنواع أخرى من الأورام.

رويترز