انجلترا – أشاد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، بلاعبه الألماني مسعود أوزيل، بعد الأداء الجيد له مع الفريق في المباراة أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز المدفعجية 2 / صفر، مساء أمس الإثنين، في الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيمري ، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “لعب مسعود (أوزيل) بالطريقة وأسلوب اللعب الذي نريده، اجتهد كثيرا وقدم أداء جيدا”.

وصعد هذا الفوز بفريق آرسنال إلى المركز الثالث في جدول المسابقة وعزز موقفه في الصراع على أحد مقاعد دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان أوزيل خرج من حسابات إيمري في بداية الموسم، وأشارت عديد الصحف إلى أن المدرب غير را عن طريقة لعب الألماني، ولكن اللاعب قدم أداء جيدا في مباراة الأمس وساعد الفريق على تحقيق الفوز العاشر على التوالي في المباريات التي خاضها على ملعبه بالبطولة هذا الموسم.

وأوضح إيمري: “أحب الطريقة التي يلعب بها كل محترف، مسعود (أوزيل) ساعدنا بإمكانياته التي وضعها في خدمة الفريق”.

المصدر : كووورة