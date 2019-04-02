فلسطين – أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الثلاثاء، إن قوات البحرية المصرية، اعتقلت 4 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شواطئ جنوبي القطاع.

وذكر عياش، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول، أن “زوارق تتبع لقوات البحرية المصرية، اجتازت الحدود البحرية الفلسطينية قبالة شاطئ مدينة رفح الفلسطينية، واعتقلت 4 صيادين كانوا على متن قاربين.

وأوضح أن أحد القاربين كان على متنه الصياد صهيب أبو سليمة، والقارب الآخر كان يعمل عليه 3 صيادين هم: مصعب قنّن، ورأفت قنّن، وخالد قنّن.

وذكر عياش أن أسباب اعتقال السلطات المصرية للصيادين الفلسطينيين، غير معروفة حتى الآن.

ولم تصدر السلطات المصرية ردا فوريا حول ما ذكره نقيب الصيادين الفلسطينيين.

الأناضول