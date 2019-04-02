انجلترا – حدد رئيس مجلس النواب البريطاني، جوان بيركو، الإثنين، 4 مقترحات للتصويت عليها اليوم في إطار محاولات الاتفاق على خطة لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنّ من بين المقترحات “البقاء ضمن اتحاد جمركي مع الدول الأوروبية، أو البقاء ضمن سوق موحدة بعد مغادرة الاتحاد على غرار النرويج”.

وأشارت “بي بي سي” أن من بين المقترحات كذلك “بقاء كافة ربوع المملكة المتحدة في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي”، وهو المقترح الذي تقدم به العضو فى حزب المحافظين كينيث كلارك.

أما المقترح الأخير فهو إلغاء العمل بالمادة 50 الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

يشار أن حزب العمال المعارض يدعم مقترح الخروج على غرار النرويج.

ومؤخرا، وقع أكثر من 6 ملايين شخص، على العريضة الإلكترونية التي تطالب بإلغاء “بريكست”، ونشرت على موقع البرلمان البريطاني منذ نهاية فبراير / شباط الماضي.

يأتي ذلك عقب رفض البرلمان البريطاني، للمرة الثالثة، الجمعة الماضية، خطة “بريكست” المقدمة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ ما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 أبريل / نيسان الجاري.

الأناضول