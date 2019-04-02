ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين زيارة إلى مكتب الخدمات التعليمية بنغازي والتقى بمدير المكتب ومدراء المناطق التعليمية بالمدينة بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب والمدارس لمناقشة سير العملية التعليمية.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على سير العملية التعليمية والإستعدادات الجارية للامتحانات النهائية لمختلف المراحل.

وبحث رئيس الحكومة المؤقتة خلال الاجتماع متطلبات مختلف المؤسسات التعليمية من وسائل لازمة للعملية التعليمية إضافة إلى المعدات والمقاعد والقرطاسية وغيرها من احتياجات.

وناقش رئيس الحكومة المؤقتة مشاريع قطاع التعليم التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي من صيانة وإنشاءات والتي ساهمت في حلحلة المختنقات التي كان يعاني منها القطاع بسبب تدمير عدد من المؤسسات التعليمية من قبل الجماعات الإرهابية واستغلال عدد آخر منها من قبل النازحين.

وردا على استفسارات طرحت حيال جدول المرتبات الذي تضمنه قانون التعليم الجديد” الزيادة”،أكد الثني أن مجلس الوزراء معني بتنفيذ أية قوانين يقرها مجلس النواب،لافتا إلى أن الحكومة ستصرف القيم الجديدة منذ تاريخ صدور القانون في حال توفر الغطاء المالي.

الثني أبدى العديد من الملاحظات التي سجلها خلال زياراته المتعددة لعدد من المؤسسات التعليمية،ناقلا شكاوى أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات وأولياء الأمور حيال النظافة والتكدس الطلابي وغيرها من النواقص،لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة المؤقتة لم تتوان عن تقديم الدعم لقطاع التعليم الذي يعد أحد أولوياتها إلى جانب قطاع الصحة والأمن.