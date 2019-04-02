ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين زيارة إلى مقر جهاز الحرس البلدي بنغازي وذلك لتفقد أوضاع الجهاز وسير العمل به وآليات عمله في ضبط المخالفات التي تخص الأمن الغذائي والدوائي والبيئي للمواطن.

الثني استمع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة إلى شروح وافية من الضباط وضباط الصف القائمين على الجهاز في حماية المستهلك من كافة المخاطر التي تحدق به من خلال ضبط العديد من المخالفات التي تمس حياة المواطن وصحته.



وتعهد بتقديم كافة الدعم للجهاز من مركبات وأسلحة وملابس وأجهزة اتصال بالشكل الذي يعزز عملهم الميداني ويؤكد على دورهم كمأموري ضبط قضائي يحافظون على حياة المستهلك.



كما أشار إلى أنه سيأذن لوزارة الحكم المحلي التي يتبعها الجهاز بفتح فروع إضافية للجهاز لتغطية كافة النطاقات الجغرافية اللازم تغطيتها في عمل الجهاز.



وحيّا الثني كافة منتسبي الجهاز، مثمناً دورهم في القيام بواجبهم على الوجه الأكمل رغم ما عانوه من نقص في الإمكانيات بسبب انعدام الإيرادات على الحكومة المؤقتة.