ليبيا – قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أليسون كنج إن الاتفاق السياسي الشامل هو أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، مشددة على ضرورة التصدي لكل من التهديد الإرهابي والعصابات الإجرامية التي تجعل منه طريق عبور للهجرة غير القانونية.

كنج أوضحت في تصريحات خاصة لموقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أمس الإثنين أن المملكة المتحدة تلعب دوراً رئيسيا في طليعة الجهود الدولية للمساعدة في استقرار ليبيا.

وأعلنت كنج أن حكومة بلادها خصصت 15.6 مليون دولار لليبيا هذه السنة المالية لتعزيز المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية ودعم توفير قدر أكبر من الأمن والاستقرار بما في ذلك مكافحة التطرف.