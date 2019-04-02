الحكومة الفلسطينية: تحويل دفعة مالية من المنحة الكويتية لاعادة إعمار غزة

الحكومة الفلسطينية: تحويل دفعة مالية من المنحة الكويتية لاعادة إعمار غزة

فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم تحويل دفعة مالية بقيمة مليوني دولار ضمن المنحة الكويتية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة في تصريح صحفي إن الدفعة المالية المحولة من الكويت ستكون مخصصة لمشاريع البنية التحتية والطرق بقطاع غزة.

وأعرب عن شكره لدولة الكويت ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر ان الكويت تقدمت بمبلغ 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة في المؤتمر الذي عقد في القاهرة عام 2014 لإعادة إعمار القطاع عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي .

وكالات