الرئيس الأفغاني يستقبل خليل زاد في كابل

الرئيس الأفغاني يستقبل خليل زاد في كابل

أفغانستان – أستقبل الرئيس الأفغاني أشرف غني، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة كابول.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، الثلاثاء، إن غني استقبل زاد في القصر الرئاسي بكابل، حيث بحثا الجهود المتعلقة بمفاوضات السلام.

وأشار البيان إلى أن مفاوضات السلام في أفغانستان ستتواصل.

وإلتقى زاد أمس مع الأمين العام لمجلس السلام الأعلى في أفغانستان، محمد عمر داود زاي، ووفد مفاوضات السلام، وممثليات من النساء الأفغانيات.

وتستعد طالبان والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات في أبريل/نيسان الجاري، في الدوحة، وتشعر الحكومة الأفغانية بشكل متزايد بأنها مهمشة في طاولة المفاوضات حيث ترفض طالبان الحوار مع الحكومة الأفغانية.

ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم “القاعدة” الإرهابي.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

الأناضول