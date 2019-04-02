ليبيا – أجرى أعضاء التفتيش بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس الاثنين جولة لسوق حي الاسلامي لبيع اللحوم الحمراء بالعاصمة طرابلس.

المركز كشف عبر مكتبه الإعلامي عن وجود مخالفات جسمية خلال الجولة التفتيشية على سوق حي الإسلامي من بينها أن البيئة المحيطة بالسوق ملوثة بملوثات مختلفة منها الصرف الصحي والمياه الجارية والدماء المسفوحة والأتربة وروث الحيوانات إلى جانب عدم وجود نظافة عامة للمحلات.

وأشار المركز إلى أن المخالفات شملت وجود السوق داخل حي سكني ذو كثافة سكانية كبيرة الأمر الذي يعد مخالفاً للضوابط المعمول بها بالإضافة إلى طريقة عرض اللحوم على الطريق العام مما يجعلها معرضة للذباب والحشرات وعوادم السيارات والأتربة.

وأضاف المركز أن من بين المخالفات وجود المباني والمحلات غير مطابقة للمواصفات المعمول بها في بيع وتداول اللحوم من حيث الموقع والأدوات المستعملة والأواني وعملية جمع النفايات إلى جانب وشطف الماء الجاري المختلط بالدماء وبقايا اللحوم وكذلك وسائل النقل المكشوفة فضلاً عن وجود عمال أجانب لا يملكون شهادات صحية.



مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لفت إلى قيامه بإرسال تقرير فني يخلص الحالة السيئة للسوق للجهات الضبطية المختصة لتصحيح الاوضاع .



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