ليبيا – التقى رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي أمس الاثنين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

الأمين العام نوّه بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية بمكانة تونس المحورية كعامل استقرار في المنطقة وبدورها في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا.

ومن جانبه،أوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعتبر تحقيق الاستقرار في ليبيا عاملا حيويا لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط وأبرز سعيها الدائم لحث الأشقاء الليبيين على مواصلة الحوار وفقا للمبادرة الرئاسية للتسوية السياسية الشاملة.

وأضاف السبسي أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي لليبيا بما يمكّن الشعب الليبي الشقيق من استعادة أمنه واستقراره والتفرغ لجهود البناء والتنمية.