ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين بالعاصمة طرابلس وفداً من الاتحاد الأفريقي يضم كلا من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي ومفوض السلام والأمن بالمفوضية إسماعيل الشرقي ومفوض الشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل بحضور الممثلة الخاصة لرئيس المفوضية لدى ليبيا وحيدة العياري.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا وآخر التطورات المتعلقة بالعملية الإنتخابية والمؤتمر الوطني الجامع الذي ستنظمه البعثة الأممية خلال الشهر الجاري.

ومن جانبه،أكد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي على وقوف الإتحاد مع ليبيا وشعبها.

وعرض فكي على السراج مقترح الاتحاد الأفريقي بعقد مؤتمراً للمصالحة الوطنية،لافتاً إلى أن القرار في الشأن الليبي يجب أن يكون ليبياً،معرباً في الوقت ذاته عن استهجانه للتدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الازمة.

ومن جهته، أعلن السراج دعمه لكل لقاء يجمع الليبيين ومساندته من حيث المبدأ لمؤتمر المصالحة المقترح،متمنياً أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة وأن يستفاد من تجربتها في عقد الملتقى الوطني الجامع خاصة وأن المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي يتحركان في إطار تكاملي فيما يخص الازمة الليبية.

رئيس المجلس الرئاسي قال إن الوقت حان والفرصة متاحة لإيجاد حل للأزمة الراهنة وعلى الجميع تغليب مصلحة ليبيا على أي مصالح أخرى،مشيراً إلى ما يبذله من جهود لتحقيق توافق وإيجاد مناخ إيجابي من خلال ما يعقده من لقاءات تساعد على حلحلة الكثير من الأمور.

وانتقد السراج كل من يحاول من عرقلة مسار التوافق بتبني خطاب التحريض والتأجيج وخلط الأوراق.

هذا وحضر عن الجانب الليبي وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ومدير الإدارة الافريقية المكلف عبد المعين قرقوم والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية أديس أبابا الصديق الشيباني.