ليبيا – عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أمس الإثنين اجتماعه الثالث للعام الجاري 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس الأمناء فائز السراج.

الاجتماع إستعرض وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي موضوع إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحث الاجتماع موضوع تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة العالية في مجال الاستثمار لدعم أداء مجلس الإدارة.

وحضر الإجتماع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير التخطيط طاهر الجهيمي ووزير المالية فرج بومطاري ووزير الإقتصاد علي العيساوي والعضوين سعيد الحضيري ومحمد هويدي والمقرر محمد العمامي.

يشار إلى أن رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود لا يزال موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق على خلفية تهم تتعلق بمخالفات مالية وسوء إدارة .