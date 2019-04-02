ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 فتح الله السريري إن المجلس منذ طرح فكرة الملتقى الجامع شكل لجنة مختصة للتواصل مع كل القوى السياسية والوطنية للبلديات الفاعلة على الساحة الليبية لتوحيد الرؤى من أجل الاستفادة من الملتقى، مؤكداً على ترحيبهم بأي لقاء ليبي.

السريري أشار خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنبن وتابعته صحيفة المرصد إلى أنهم يبحثون عن حل المشكلة الليبية والذهاب لمرحلة الاستقرار الدائم وإنهاء المراحل الانتقالية وليس بقاء مجلس الدولة لأنه زائل بطبيعة الحال.

ويرى أنه بالنسبة للرؤى الموحدة ففي أي مؤسسة تشريعية مختلفة الرؤى والتوجهات لن تكون الرؤى واحدة في طبيعة الحال لكن هناك ثوابت عامة ومبادئ يتفق عليها الجميع مع إختلاف الآليات و الوسائل أحياناً، لافتاً إلى أن انتهاء المرحلة الانتقالية هو هدف يجمع عليه كل أعضاء مجلس الدولة عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية ومن خلال مشروع دستور وطني.

وذكر أن مجلس الدولة دعا إلى ندوة تشمل كل القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية بصفة عامة والهيئة التأسيسية لاتخاذ موقف يخدم المرحلة ويحل الانسداد الحالي في البلاد.

عضو مجلس الدولة بيّن أن المبعوث الأممي غسان سلامة قال بشأن ضمانات تنفيذ مخرجات الملتقى الوطني الجامع إن مجلس الأمن سيتبناها ويصدر بعض القرارات لكن بحكم التجربة القريبة والمتمثلة بإتفاق الصخيرات والذي صدرت لتنفيذه العديد من القرارات من مجلس الأمن وتعامل مع المجلس الرئاسي المنبثق عنه دون جدوى على أرض الواقع بحسب قوله.

ووصف حديث سلامة عن ضمانات تنفيذ مخرجات الملتقى بـ”غير مطمئن وصحيح” لأن المبعوث الأممي خرج عن حدود وظيفته وتصريحاته الأخيرة عن الفساد تعد حديث غير مسؤول من شخص مسؤول.

وعلق على الوصول لتوافقات أكثر من مرة بين مجلسي الدولة والنواب حول تقاربات معينة من شأنها توحيد السلطات وإنهاء الأزمة قائلاً :” وصلنا فعلاً لآلية عن طريق نظام القوائم الذي طرحوه أعضاء البرلمان لتشكيل مجلس رئاسي ثلاثي لديه صلاحيات لكن لم يلتفت له إطلاقاً وما تم التوافق عليه بتونس سلامة وبعثته أرسلت مسودة غير التي تم الاتفاق عليها على الرغم من تفصيلنا المسارات بتلك اللقاءات والتركيز على السلطة التنفيذية لكن تم إدخال مسارات أخرى وأعلن فشل الحوار”.

كما إستطرد حديثه مضيفاً :” رئيس ونائبين لم نختلف على الآليات وفق نظام القوائم بل ذهبنا بأن يكون من ضمن الطرح رئيس الحكومة لكن لم تقبل من الأطراف لكن القائمة الثلاثية رئيس ونائبين تم التوافق عليها وآلية الوصول لها لكن سلامة بعث وثيقة غير المتفق عليها،عبد السلام نصية والهوش وصلنا عن طريق المجمع الانتخابي وفق الأقاليم ما بعثه البرلمان وقمنا بتعديلات ورداً على النواب تم التعديل والتصويت عليها من المجلسين وفق المجمع الانتخابي ليخرج عن كل منطقة عضو يمثلها”

وإعتبر أن سلامة في لقاء تطرق لوجود بعض الأشخاص الذين يعرقلون المشهد، مبيناً أن من دخلوا صفقة أبوظبي يعرقلون التوافق بين المجلسين وإجراء الغنتخابات بحسب تعبيره.

ختاماً نوّه إلى أن مجلس الدولة يستعد يوم الخميس القادم لإجراء انتخابات مكتب رئاسة المجلسن ، مشيراً إلى ان المجلس يعمل كمؤسسة بلجانه ولا يرتبط بأشخاص كما أن تغيير رئاسته لن يؤثر في رؤيته ومواقفه السياسية وثوابته الوطنية.

وأكد على أن المجلس يحاول ترسيخ فكرة التداول و بالرغم من الانتقاد الذي طال مجلسي الدولة والنواب وتأخرهمتم التوصل لآلية لتقليص الرئاسي رئيس ونائبين، مضيفاً”أنه لماذا سلامة بدل الملتقى الوطني إن كان صادق يقول عندما التقينا به في تونس ان الإتفاق السياسي هو قرآنه و إنجيله و لن يخرج عنه كون الاتفاق السياسي ينتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق دستور دائم”.