ليبيا – اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع للمجلس الرئاسي الفريق الركن محمد الشريف خلال اليومين الماضيين مع اللجنة الفنية للتمرين الجوي (سيركيت 19) وهو من ضمن أنشطة الرئاسة الليبية لمبادرة 5+5 دفاع هذه السنة.

أعضاء اللجنة قدموا للشريف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان بالوفاق عرض مرئي تضمن فكرة عامة عن التمرين وشرح مراحل تنفيذه والإجراءات المتوقع إتباعها.

وهنأ الشريف أعضاء اللجنة المشرفين على هذا التمرين على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل التحضير والتجهيز لهذا التمرين، مبدياً دعمه الكامل لنجاحه.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي سياق آخر إستقبل الشريف ملحق الدفاع الفرنسي لدى ليبيا حيث هنأه بتوليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح.

كما قدم الملحق حوصلة مختصرة عن كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبرامج التعاون القائمة حالياً وخصوصاً في مجال التدريب.

وأكد الشريف بدوره على رغبة وطموح رئاسة الأركان العامة التابع للرئاسي في تفعيل المؤسسات التعليمية العسكرية والتطلع لمشاركة شركاء ليبيا الاقليميين في تفعيل هذه المرافق وتوريد التجهيزات لها.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما إلتقى رئيس أركان الوفاق الملحق العسكري التركي لدى ليبيا الذي أكد على رغبة السلطات التركية في زيادة أفق التعاون مع ليبيا خصوصاً فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وعلى وجود تعاون عميق بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري بالإضافة لحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل زيادة هذا التعاون.

كما أطلع الشريف على ملخص اتفاقيات التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال التدريب والفرص الممنوحة لمنتسبي الجيش للتدريب في تركيا.