ليبيا – التقى محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير اليوم الثلاثاء برئيس ممجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الالعالمي للمصرف المركزي إلى مناقشة التطورات التي تشهدها ليبيا، وعلى وجه الخصوص الملتقى الوطني الجامع، كما تم ايضا مناقشة الترتيبات المالية المعتمدة لسنة 2019.

واستعراض الطرفان الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف لإنعاش الإقتصاد وتحريك عجلة التنمية.

يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك قد أوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي الممهور بتوقيع رئيسه فائز السراج ذي الرقم 375 / 2019 بشأن إقرار ميزانية سنة 2019 البالغة 46.8 مليار دينار ليبي موصياً بإلغاء القرار وإعادته إلى اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية بوزارة المالية وفقا للتشريعات والضوابط المنظمة لإدارة واستعمال المال العام.