ليبيا – التقى وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الإثنين بمدير أمن سلوق – قمينس العقيد سعد العكوكي.

بوشناف أطلع خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على سير العمل بمديرية الأمن وأبرز القرارات التي اتخذها العقيد العكوكي بعد توليه لمهامه في الـ9 من شهر مارس الماضي.

ومن جهته،طمأن مدير أمن سلوق- قمينس المستشار بوشناف على سير الأمن داخل نطاق الاختصاص الجغرافي للمديرية، مؤكدا على أن تعليمات وزير الداخلية بتفعيل خطة أمنية تضمن المجاهرة بالأمن تسير وفقا للمخطط لها وأن الأمن مستتب بتلك المناطق.