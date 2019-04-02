ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الثلاثاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والوفد المرافق له لمناقشة المستجدات السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة.

المشري أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على أهمية منح الشعب الليبي حقه في إجراء الاستفتاء على الدستور ليقول كلمته ومن ثم الانتقال إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية لترسيخ حكم ديمقراطي مدني،داعيا الاتحاد الأفريقي إلى توسيع التعاون المشترك وإعطاء دور أكبر للملف الليبي والضغط على الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي،متمنيا في الوقت ذاته أن يكون هذا اللقاء بداية للتعامل الجاد مع الاتحاد.

ورحب المشري بأن يكون الإتحاد الأفريقي مراقبا في الملتقى الوطني الجامع،مطالباً بأن يكون للاتحاد دور إيجابي في الحد من التدخلات السلبية في ليبيا.

ومن جهته،أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تضامنه مع الشعب الليبي،مؤكدا دور ليبيا المهم باعتبارها عضوا مؤسسا في الاتحاد. ونقل رئيس المفوضية موقف الاتحاد من الأزمة الليبية بأن يكون الحل من داخل ليبيا لا من خارجها،مبديا رغبة رؤساء الاتحاد الأفريقي في تنظيم ملتقى شامل للمصالحة بين الليبيين.