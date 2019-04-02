ليبيا- إستقبل وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أمس الإثنين عدد من أعضاء مجلس النواب وهم عبدالله اللافي وعاشة شلاي عن مدينة الزاوية وابوصلاح شلي عن الشاطئ والمهدي الأعور عن أم الأرانب بالإضافة لحسن الطاهر عن بني وليد.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية آخر مستجدات الوضع الأمني في البلاد بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية.

يشار إلى أن هذا اللقاء بين النواب وباشاآغا جاء بالتزامن مع عقد مجلس النواب لجلسة رسمية يوم أمس الاثنين بحصور 90 نائب لمناقشة موقف المجلس من الملتقى الجامع المزمع عقده منتصف الشهر الجاري برعاية البعثة الاممية إلى ليبيا.