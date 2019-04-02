ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن البرلمان قد استأنف جلسته الرسمية أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بحضور النائب الأول فوزي النويري وقرابة 90 نائباً.

بليحق أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأنه تم مناقشة مسألة أوضاع السجناء بالسجون في عدد من المناطق بناءً على عدد من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الداخلية بالمجلس.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة مكونة من رئيس لجنة الداخلية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ورئيس لجنة العدل وكذلك لجنة حقوق الإنسان من أجل متابعة أوضاع السجناء مع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة وبذلك علقت الجلسة إلى اليوم الثلاثاء.