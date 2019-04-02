ليبيا – قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء بزيارة إلى جهاز المباحث الجنائية لتفقد عدد من إدارات وأقسام الجهاز.

الزيارة شملت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أقسام الأختام والمختبرات الجنائية والأدلة الجنائية وتقنية المعلومات.

وأستمع باشاآغا خلال الزيارة إلى شروح وافية من قبل ضباط وضباط صف الجهاز والعاملين بهذه الأقسام.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الزيارة تخللها عرض قام به منتسبي جهاز المباحث الجنائية مع كلاب الأثر لتأدية بعض المهام الجنائية الموكلة إليهم.

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