إسبانيا – لن يشعر برشلونة بالغربة عن “كامب نو” عندما يخرج، اليوم الثلاثاء، لمواجهة فياريال ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة سيلعب اليوم على ملعب “لاسيراميكا”، الذي حقق عليه أحد أفضل نتائجه في الليجا خلال السنوات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يخسر على ملعب فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني في آخر 12 عامًا.

ويعود آخر انتصار داخلي لصاحب ملعب “لاسيراميكا” على برشلونة بالليجا إلى أكتوبر/تشرين أول 2007، عندما تفوق فياريال بنتيجة 3-1 عن طريق كازورلا وسينا (هدفان).

وأوضحت أن أفضل نتائج البارسا على ملعب فياريال كانت الفوز 4-1 في مايو/أيار 2010، عندما أحرز للفريق الكتالوني كل من ليونيل ميسي (هدفان) وتشافي هيرنانديز وبويان كركيتش.

كما أن من اللحظات المثيرة للبارسا، إحراز ميسي لهدف مباشر من ركلة حرة في الدقيقة 90 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في يناير/كانون ثان 2017، ليتمكن برشلونة وقتها من إنقاذ نقطة في اللحظات الأخيرة.

المصدر : كووورة