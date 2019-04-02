والسبت، أعلن السيسي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنية إلى 2000 جنيه، كما أطلق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة، وكشف عن علاوة إضافية بقيمة 15 في المئة لمعالجة آثارالتضخم.

ومنح الرئيس المصري أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 في المئة.

وفيما يخشى الكثير من المصريين اقتراب شهر رمضان، وتأثير ذلك على ارتفاع جديد بأسعار السلع، لاسيما المرتبطة بالاستهلاك في شهر الصوم، جاء إعلان رسمي ليطمئن هؤلاء بشكل كبير.

وأعلن، أيمن حسام، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، عن أسعار مخفضة للسلع في معارض “أهلا رمضان” التي ينتظر أن تصل إلى المواطنين في أماكن لم تكن تصل إليها سابقًا، مشيرًا إلى وصول عدد المعارض إلى 600 معرض على مستوى الجمهورية، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” القاهرية.

وأكد أن الدولة لديها احتياطيات كبيرة من “السلع الاستراتيجية”، بعكس أوقات سابقة كان هناك تخوف خلالها من توافر بعض السلع قبيل شهر رمضان، لافتا إلى طرح كل السلع الأساسية بالمعارض والمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى المنتجات الزراعية من إنتاج مشروعات القوات المسلحة بأسعار مميزة.

وأشار حسام، خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، الاثنين، إلى توافر منتجات الأرز، الفول، الزيوت، السمن، الصلصلة، اللحوم، الدواجن، الأسماك في معارض “أهلًا رمضان”، مؤكدًا طرح الياميش (حلوى خاصة برمضان) في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل حوالي 25% عن السوق.

وأوضح حسام أن وزارته تحاول مراعاة النسبة ما بين الكثافة السكانية لكل منطقة ومساحة المعرض لتلبية احتياجات المواطنين في مصر.