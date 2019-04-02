ليبيا – قال وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي إن طائرة ستهبط بعد فترة وجيزة في روما لتعيد إيطالي مطلوب للسلطات الايطالية وهو “فرانكو جورجي” الفار من وجه العدالة منذ عام 2016 لعمله وسيطاً في بيع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى ليبيا.

وزير العدل الإيطالي أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” إلى أن ليبيا قررت إعتقال جورجي وإعادته الى إيطاليا بعد مطالبته الاخيرة بتسليمه، مؤكداً أن الأمر بمثابة تشجيع جيد للمفاوضات المقبلة مع ليبيا ونجاح آخر في التعاون القضائي.

وتابع قائلاً :”فقد تم إجراء التحقيقات نفسها التي أدت إلى إصدار أمر الحبس الاحتياطي ضد جورجي بالتنسيق مع السلطة القضائية البريطانية، الأمم المتحدة وسلوفينيا، في تعاون دولي مثمر”.