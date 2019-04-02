عمان – تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة إلى 1.9 بالمائة، على أساس سنوي، بنهاية العام الماضي، نزولا من 2.1 بالمائة في 2017.

وحسب نتائج أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الإثنين، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو في 2018 بلغت نسبته 3.8 بالمائة.

بينما جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وقطاع الزراعة، اللذين حققا نموا بلغت نسبته 3.2 بالمائة لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات (2.9 بالمائة).

على أساس فصلي، تباطأ النمو ليسجل 1.8 بالمائة خلال الربع الرابع 2018، مقارنة مع 2 بالمائة خلال الربع الذي سبقه من نفس العام.

وتتوقع موازنة الأردن 2019، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية العام و2.5 بالمائة العام المقبل.

الأناضول