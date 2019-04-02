تركيا – تعتزم العديد من الجهات الاقتصادية العربية في الكويت والإمارات العربية المتحدة الاستثمار في مجال الزراعة بالبيوت البلاستيكية العاملة بالحرارة الجوفية للأرض في ولاية شانلي أورفة التركية.

وبحسب رئيس اتحاد المزارع البلاستيكية في منطقة جنوب تركيا مسلم يانماز، فإن مجموعات اقتصادية من الكويت والإمارات العربية المتحدة تعتزم الاستثمار في هذا القطاع بمنطقة قره علي بولاية شانلي أورفا.

وأشار يانمز إلى أنّ التنسيق واللقاءات جارية مع الجهات الاستثمارية العربية، مبينا أنّ حجم الاستثمار في بدايته سيبلغ 100 مليون دولار.

ولفت إلى أنّ منطقة شانلي أورفا عريقة في مجال الزراعة باستخدام المياه الجوفية قائلاً:” في منطقة قره علي تم العثور على تدفئة بالمياه الجوفية الحارة لمزارع مغلقة كانت تستخدم قبل ألفي عام”.

ومن جانب آخر أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في شانلي أورفة إبراهيم خيل بلتاك، إلى وجود عدة طلبات استثمارية من الشرق الأوسط وعدة دول أجنبية.

وأوضح أنّ منطقة قره علي من الممكن لها أن تتحول إلى مركز زراعي للبيوت البلاستيكية المعتمدة على الحرارة الجوفية للأرض.

الأناضول