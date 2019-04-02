إيطاليا – كشف تقرير أممي حول الأزمات الغذائية، أن 113 مليون شخص في 53 دولة حول العالم، عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2018، مقارنة بـ 124 مليون في 2017.

جاء ذلك في تقرير مشترك، الثلاثاء، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الأوروبي.

وأورد التقرير أن تراجع عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات غذاء، لم يشفع باستمرار بقاء أكثر من 100 مليون شخص يعانون الجوع، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكر: علاوة على ذلك، هناك 143 مليون شخص إضافي في 42 دولة أخرى، على بعد خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع الحاد.

ويتواجد ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في 8 بلدان فقط، هي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا ودولة جنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.

وبقيت مستويات الجوع في 17 دولة أخرى، عند المستوى دون تغيير أو شهدت ارتفاعا.

وزاد التقرير أن الظروف المناخية والكوارث الطبيعية تسببت في وقوع 29 مليون شخص آخر في دائرة الأمن الغذائي الحاد، خلال 2018.

وكالات