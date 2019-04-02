إسبانيا – يواجه إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، خطر غياب ثلاثي الفريق الكتالوني، عن المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في إطار الجولة الـ 31 من عمر الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لدخول الفترة الحاسمة من الموسم سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه فياريال ثم منافسه أتلتيكو مدريد بالليجا، ومن ثم مانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن النادي الكتالوني سيواجه فياريال، وهو في حالة خوف، من حصول جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، على بطاقة صفراء.

وأضافت الصحيفة أن الثلاثي يخشى الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة، ومن ثم الغياب عن المباراة الصعبة أمام الروخي بلانكوس.

وتابعت الصحيفة أن ضغط المباريات لدى برشلونة، يجبر فالفيردي على تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين، خشية الإرهاق والإصابات.

ونوهت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي قد يريح بعض اللاعبين في مباراة فياريال، أمثال ليونيل ميسي ولويس سواريز.

المصدر : كووورة