إسبانيا – أكد تقرير إعلامي، الثلاثاء أن نادي ريال مدريد جهز عقدا للاعبه الشاب سيرخيو ريغيلون أفضل من عقده الحالي، بعدما برز ريغيلون من بين نجوم الفريق الملكي في الموسم الحالي.

ويسعى الريال لمكافأة اللاعب الشاب على مستواه المتميز في مركز الظهير الأيسر للفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية أن ريغيلون (البالغ من العمر 22 عاما) يحصل حاليا على راتب مساو للاعبي فريق الشباب في النادي، لكنه ينتظر قفزة هائلة في راتبه طبقا للعقد الجديد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد سيمدد ارتباط ريغيلون بالنادي الملكي بعد انتهاء عقده الحالي في 30 يونيو 2020.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق بين النادي واللاعب تم بالفعل، وبقيت تفاصيل صغيرة، وتساءلت الصحيفة عن مصير اللاعب البرازيلي مارسيلو في ظل هذا العقد الجديد لريغيلون، حيث فقد مارسيلو مكانه في مركز الظهير الأيسر للفريق لصالح ريغيلون في فترة سانتياغو سولاري المدير الفني السابق للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستتشاور مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حاليا بشأن مارسيلو وما إذا كان اللاعب يدخل ضمن خطط زيدان للموسم المقبل أم لا.

المصدر: وكالات