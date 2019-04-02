مصر – بعد إلتزامها الصمت التام ورغبتها في عدم إبداء رأيها عن خبر إنفصال طليقها أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، فاجأت الفنانة ريم البارودي جمهورها بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة، و تركت رسالة فسرها الجمهور بأنه تعليق غير مباشر لها.

وعلقت ريم قائلة: “في بعض الأحيان يجب أن تلعب دور الأحمق لخداع شخص أحمق يخدعك”.

ورغم أن البعض لم يفهم ما تقصده ريم من هذه الرسالة، لكنها تلقت تعليقات كثيرة من متابعيها طالبوها بعدم العودة لأحمد سعد في حال محاولته الرجوع لها .

وكانت البارودي قد نفت إمتلاكها حساباً على موقع” فايسبوك”، مؤكدة أنها لم تكتب “يمهل ولا يهمل” بعد إعلان سعد خبر الطلاق، مؤكدة انها لا تمتلك أي صفحات على السوشيال ميديا باستثناء صفحة الانستغرام والتي لم تنشر أي تعليق صريح ولم تصدر أي موقف يتعلق بهذه القضية.